План мероприятий на День города в Воронеже 12 сентября

Мероприятия, приуроченные к празднованию 440-летия Воронежа состоятся в субботу, 12 сентября. Основные площадки разместятся в центре города — в Кольцовском сквере, на Советской площади, возле здания Агропрома и на проспекте Революции. Всего запланировано почти три десятка общегородских событий. В их числе:

торжественные богослужения «О здравии города и горожан» — в храмах на территории Воронежа (8:00);

благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок» — на Советской площади (10:00);

торжественная церемония открытия праздника, посвященного 440-летию Воронежа и 330-летию создания Военно-морского флота РФ — на Советской площади (11:00);

большой хореографический праздник «День балета» — на Советской площади (12:00–21:00);

выставки картин молодых художников-участников пленэра «Ге Фест 2026» — в Кольцовском сквере (11:00–18.00);

фестиваль уличных видов спорта «Уличная классика» — вдоль Кольцовского сквера от площади Ленина до кинотеатра «Спартак» (10:00–21:00);

демонстрационная площадка военно-исторического клуба «За Отвагу» — вдоль Кольцовского сквера от площади Ленина до Дворца бракосочетания (10:00–21:00);

интерактивная площадка «Рокот-Воронеж» — вдоль Кольцовского сквера от площади Ленина до Дворца бракосочетания (10:00–21:00);

интерактивная площадка Центра тактической подготовки — вдоль Кольцовского сквера от площади Ленина до Дворца бракосочетания (10:00–21:00);

«Ярмарка спорта» — на площади у здания Агропрома (10:00);

выставка работ мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства — на проспекте Революции от Филармонии до магазина «Утюжок» (10:00–16:00);

праздничная концертно-развлекательная программа и гала-концерт лауреатов хореографического фестиваля «Танцующий город» — у магазина «Утюжок» (10:00–21:00);

выставка «Воронеж в книжных страницах» — проспект Революции, 43 (10:00–18:00);

выставочно-тематическая территория — на площади у Театра кукол «Шут» имени Вольховского (12:00–21:00);

«Марш-парад» духовых оркестров — от памятника Платонову до колледжа имени Ростроповичей (11:30–12:00);

Концертные выступления духовых оркестров — у музыкального колледжа имени Ростроповичей (12:00–15:00);

программа «Стопами Ростроповичей» — у музыкального колледжа имени Ростроповичей (15:00–18:00);

рок-марафон молодежных групп — у Центрального телеграфа (12:00–21:00);

городской открытый фольклорный фестиваль «В славном городе Воронеже» — у памятника Пятницкому (12:00–15:00);

программа «Поют ветераны» — у памятника Пятницкому (15:00–17:00);

песенный праздник вокальных коллективов и исполнителей — у памятника Пятницкому (15:00–21:00);

всевозрастная открытая тренировка в рамках телепроекта «Суперниндзя» — проспект Революции 26/28 (11:00–18:00);

интерактивная программа от Централизованной библиотечной системы Воронежа — у памятника Платонову (12:00–16:00);

интерактивная площадка «Альфа День» — у памятника Платонову (11:00–21:00);

праздничная программа детских творческих, цирковых коллективов и исполнителей — у фонтана на проспекте Революции возле входа на площадь Победы (12:00–19:00);

площадка безопасности дорожного движения «Безопасное детство» — у фонтана на проспекте Революции возле входа на площадь Победы (12:00–18:00);

интерактивная программа «Друзья наши меньшие» — у фонтана на проспекте Революции возле входа на площадь Победы (12:00–18:00);

юбилейная концертная программа к 30-летию клуба авторской песни «Парус» — у фонтана на проспекте Революции возле входа на площадь Победы (19:00–21:00).

Денис Данилов