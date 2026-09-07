Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 8 сентября

Австралийский доллар 62,1350
Английский фунт 116,4870
Белорусский рубль 28,1073
Гонконгский доллар* 10,9923
Дирхам ОАЭ 23,4693
Доллар США 86,1909
Евро 100,1711
Индийская рупия** 91,2588
Казахстанский тенге** 18,8783
Канадский доллар 62,2767
Китайский юань 12,8537
СДР 118,2444
Сингапурский доллар 67,9953
Турецкая лира* 17,8538
Украинская гривна* 19,4582
Шведская крона* 90,2402
Швейцарский франк 106,4742
Японская иена** 55,2789

*За 10. **За 100.