Черноземье 07.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 8 сентября Австралийский доллар 62,1350 Английский фунт 116,4870 Белорусский рубль 28,1073 Гонконгский доллар* 10,9923 Дирхам ОАЭ 23,4693 Доллар США 86,1909 Евро 100,1711 Индийская рупия** 91,2588 Казахстанский тенге** 18,8783 Канадский доллар 62,2767 Китайский юань 12,8537 СДР 118,2444 Сингапурский доллар 67,9953 Турецкая лира* 17,8538 Украинская гривна* 19,4582 Шведская крона* 90,2402 Швейцарский франк 106,4742 Японская иена** 55,2789 *За 10. **За 100.