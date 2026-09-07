Экс-зампред саратовского правительства признал вину и отпущен под домашний арест

Октябрьский районный суд Рязани отпустил из СИЗО экс-зампреда правительства Саратовской области Юрия Моисеева под домашний арест до 1 ноября. Об этом ходатайствовал следователь, поскольку обвиняемый полностью признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполняет, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: er.ru Фото: er.ru

Юрия Моисеева задержали в Рязани 22 января. Вместе с ним по делу проходят его друг Евгений Тимофеев и предприниматель Юрий Муранов. Потерпевшим признан бывший глава администрации Рязани Олег Шишов.

По версии следствия, в феврале 2025 — январе 2026 года фигуранты пытались получить от генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» 57,5 млн руб. Они требовали деньги за обеспечение беспрепятственной деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

Нина Шевченко