В Татарстане число запретов на сделки без участия собственника выросло в 2,8 раза

С начала 2026 года Управление Росреестра по Татарстану внесло 158,8 тысяч записей о невозможности регистрации перехода, прекращения или ограничения права на недвижимость без личного участия владельца. Годом ранее таких запретов было 56,1 тысячи — рост составил 2,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Росреестре Татарстана пояснили, что в целях повышения скорости и удобства предоставления услуг внесение таких записей планируется автоматизировать наряду с другими техническими учетно-регистрационными действиями, не связанными с переходом или прекращением права собственности. Соответствующий проект федерального закона уже разработан.

Предполагается, что автоматизированными станут также внесение в ЕГРН сведений об адресе электронной почты правообладателя, наложение и снятие арестов с объектов недвижимости.

Влас Северин