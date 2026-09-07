Мать липецкого школьника заплатит 50 тысяч за его оскорбления в чате класса

Задонский районный суд Липецкой области взыскал с матери школьника компенсацию морального вреда за оскорбления, которые мальчик публиковал в школьном чате в адрес одноклассницы и ее матери, — по 25 тыс. руб. в пользу каждого из истцов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что нецензурные и порочащие высказывания были опубликованы в октябре 2024 года в групповом чате класса, созданном в мессенджере без участия учителя. На тот момент школьник не достиг возраста привлечения к административной ответственности, в связи с чем в возбуждении дела об административном правонарушении было отказано. Однако девочка и ее мать выступили с гражданским иском. В процессе рассмотрения дела суд изучил скриншоты переписки и пришел к выводу о наличии в ней информации, не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство.

В суде отвечала законный представитель несовершеннолетнего — его мать. Уточняется, что исковые требования она не признала.

Денис Данилов