Паоло Витор покинул ФК «Акрон»
Футбольный клуб «Акрон» объявил о прекращении сотрудничества с бразильским защитником Паоло Витором. Стороны договорились о досрочном расторжении трудового соглашения на основе взаимного согласия.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Игрок присоединился к тольяттинской команде в летнее трансферное окно 2024 года. Впоследствии футболист дважды менял клубную прописку на временной основе, отправившись в аренду в португальские «Виторию Гимараэш» и ABC САД.
За время выступлений в составе «Акрона» Витор принял участие в 21 официальном матче. По завершении всех арендных периодов и расторжении основного контракта бразилец покидает российский клуб.