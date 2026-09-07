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Паоло Витор покинул ФК «Акрон»

Футбольный клуб «Акрон» объявил о прекращении сотрудничества с бразильским защитником Паоло Витором. Стороны договорились о досрочном расторжении трудового соглашения на основе взаимного согласия.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Игрок присоединился к тольяттинской команде в летнее трансферное окно 2024 года. Впоследствии футболист дважды менял клубную прописку на временной основе, отправившись в аренду в португальские «Виторию Гимараэш» и ABC САД.

За время выступлений в составе «Акрона» Витор принял участие в 21 официальном матче. По завершении всех арендных периодов и расторжении основного контракта бразилец покидает российский клуб.

Андрей Сазонов