Агрохозяйства ГК «Продимекс» в Воронежской области приступили к уборке сахарной свеклы

В хозяйствах УК «Продимекс Агро», которая входит в ГК «Продимекс», стартовала уборочная кампания стратегической культуры — сахарной свеклы. По состоянию на конец первой недели сентября убрано около 6% от общей площади посевов. Текущая урожайность пока сравнительно скромная — чуть более 34,5 т/га при сахаристости 17%. Такие показатели обусловлены тем, что сейчас убираются поля с гибридами раннего срока сева, которые традиционно менее продуктивны. В то же время фитосанитарная ситуация по заболеваниям культуры в текущем году складывается благоприятно: несмотря на определенное распространение, их развитие остается умеренным. Повторная фунгицидная обработка потребовалась лишь на небольшом количестве площадей.

Уборка зерновой группы практически завершена. В Липецкой области пока остаются неубранными отдельные поля яровой пшеницы — здесь аграрии ждут достижения базисной влажности зерна. Средняя урожайность яровой пшеницы на данный момент составляет 4,55 т/га при содержании белка 12,29%. Полностью завершена уборка озимой пшеницы и ярового ячменя со следующими показателями: средняя урожайность озимой пшеницы — более 4,5 т/га, содержание белка — 11,87%, средняя урожайность ярового ячменя — свыше 4 т/га, содержание белка — 11,06%.

Погодные условия во время уборки зерновых складывались непросто, обильные осадки растянули сроки работ и незначительно снизили качество зерна. Тем не менее все трудности удалось преодолеть без серьезных отклонений от плана, а урожайность яровой пшеницы превысила первоначальные ожидания специалистов.

Аграрии «Продимекс Агро» также приступили к уборке сои. На текущий момент обмолочено 13,5% от общей структуры посевных площадей. Текущая урожайность составляет около 2 т/га при уровне протеина 36,33% — сейчас убираются поля, где высеяны ранние сорта, традиционно имеющие меньшую продуктивность.

Заготовка семенного материала полностью выполнена по плану. Предприятия на 100% обеспечены семенами яровых культур под урожай 2027 года, в ближайшее время стартуют их сортировка и лабораторные исследования посевных качеств. На Таловском семенном заводе на завершающий этап вышла подготовка семян озимой пшеницы. Во второй декаде сентября будет полностью завершена их протравка, и весь объем будет отгружен потребителям. Закупка элитных семян также выполнена согласно плану.

Предприятия уже начали сев озимой пшеницы под урожай будущего года. Для оптимизации процессов заранее разработана матрица норм высева, а сорта распределены по полям. По состоянию на текущий момент сев выполнен на 12% запланированных площадей.

Параллельно ведутся полевые работы по подготовке почвы под сахарную свеклу: глубокорыхление и вспашка проведены уже на 87% от общей площади, отведенной под эту культуру.