Саратовца будут судить за убийство дальнобойщика под Волгоградом в 1997 году

Неоднократно судимый саратовец предстанет перед судом за убийство 29-летней давности. 60-летнего мужчину обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Убийство 29-летней давности раскрыли в Волгоградской области

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Убийство 29-летней давности раскрыли в Волгоградской области

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

Следователи установили, что в 1997 году обвиняемый входил в банду, которая занималась разбойными нападениями на дальнобойщиков. Ночью 11 августа того же года фигурант и его сообщники увидели фуру со спящими в ней людьми. Машина стояла на трассе у поворота на хутор Криушинский Урюпинского района. Мужчина, охранявший неподалеку спящих товарищей, спугнул злоумышленников.

Тем не менее фигурант вернулся к грузовику и убил дальнобойщика выстрелом из ружья. Убегая, фигурант потерял балаклаву. Благодаря результатам генетической экспертизы преступление удалось раскрыть.

Уголовное дело рассмотрит Урюпинский городской суд. Обвиняемый находится в СИЗО. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Марина Окорокова