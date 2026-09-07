За сезон в Казани на штрафстоянку отправили 531 средство индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды. Об этом сообщает комитет города по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За сезон в Казани эвакуировали свыше 500 электросамокатов и велосипедов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ За сезон в Казани эвакуировали свыше 500 электросамокатов и велосипедов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Глава комитета Алексей Сидоров отметил, что работа по упорядочению движения СИМ ведется системно: в 2025 году в городе ликвидировали почти 500 парковочных мест для самокатов, центр полностью закрыли для стоянки, в 130 локациях ввели ограничения, а парки и скверы вывели из зоны аренды.

«Мы видим, что самокаты продолжают хаотично появляться в парках, на узких тротуарах и в пешеходной зоне центра. Это создает реальную угрозу для горожан, поэтому мы вынуждены прибегать к эвакуации», — добавил Алексей Сидоров.

Влас Северин