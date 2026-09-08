Один на «Всю Уфу»

38-летний Дмитрий Каретко назначен директором МБУ «Медиадом «Вся Уфа». В этой должности он сменил Юлию Юмагуену, которая в конце августа объявила о своей отставке. До вчерашнего дня господин Каретко работал заместителем генерального директора АО ТРК «Башкортостан». В мэрии Уфы сообщили, что перед новым руководителем поставили задачу повысить узнаваемость городских СМИ. Опрошенные «Ъ» медиаменеджеры отмечают, что Дмитрий Каретко «давно созрел для самостоятельной работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрия Каретко вчера представили коллективу "Всей Уфы"

Фото: представлено Дмитрием Каретко Дмитрия Каретко вчера представили коллективу "Всей Уфы"

Фото: представлено Дмитрием Каретко

Вчера коллективу медиадома «Вся Уфа» представили нового директора. Им стал журналист и медиа-менеджер Дмитрий Каретко.

Медиадом «Вся Уфа» был создан в октябре 2024 года. Тогда мэрия Уфы объединила в единый холдинг свои медиаресурсы — телеканал «Вся Уфа» и «Издательский дом "Уфа"», который выпускает газеты «Вечерняя Уфа» (на русском и башкирском языках), «Уфимские ведомости» и журнал «Уфа». По данным самой «Всей Уфы», ее аудитория составляет более 100 тыс. человек.

В кресле директора «Всей Уфы» Дмитрий Каретко сменил Юлию Юмагуену (занимала должность с апреля 2023 года). В конце августа она публично сообщила об увольнении по собственному желанию, не вдаваясь в подробности причин своего ухода.

Дмитрий Каретко родился в Уфе. Окончил физико-математический факультет Башкирского государственного педагогического университета. В студенческие годы участвовал в КВН. После окончания вуза стал работать ведущим утренней программы «Салям» на канале БСТ. Также известен как спортивный комментатор, в частности, матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев». Является лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ-Регион» за тревел-шоу «Башкирские каникулы». С 2023 года являлся заместителем генерального директора АО ТРК «Башкортостан». В этой должности господин Каретко курировал производственные процессы на канале БСТ, а также хозяйственной деятельностью, привлечением внебюджетных средств.

«Мы искали специалиста с опытом работы на телевидении. Рассматривали большое количество кандидатур, и в итоге остановили свой выбор на Дмитрии Каретко»,— сообщил «Ъ» заместитель главы администрации Уфы Дмитрий Черенков.

По словам господина Черенкова, перед новым руководителем «Всей Уфы» поставлена задача повысить узнаваемость городских СМИ: телеканала, газет и журнала, а также пабликов в соцсетях.

Опрошенные «Ъ» медиаменеджеры поддерживают выбор городских властей по поводу кандидатуры нового руководителя «Всей Уфы».

«У Дмитрия Каретко очень серьезная профессиональная репутация и отличный бэкграунд. Один ТЭФИ за проект "Башкирские каникулы" чего стоит. Дмитрий Олегович давно созрел для самостоятельной работы не просто как журналист и ведущий, а как медиаменеджер, — поделился главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. — Честно говоря, в нашей профессии очень важно вовремя дать человеку возможность реализовать свой творческий потенциал и амбиции в хорошем смысле, чтоб не "закиснуть" на одном уровне и не "перебродить". Для Каретко это серьезный вызов, но я уверен, что он с ним справится».

«Считаю, что "Всей Уфе", которая лично для меня имеет особое значение в жизни, с новым руководителем безмерно повезло, потому что Дмитрий Олегович — не просто хороший человек и отличный друг, но он уже устоявшийся и сложившийся профессиональный медиа-менеджер,— заявил генеральный директор ТРК "Башкортостан" Рустам Зарафутдинов. — Он не только знает все тонкости и нюансы телевизионного дела, пройдя все ступени и иерархии в нашей профессии, он умеет слушать и выстраивать очень эффективное и доверительное взаимодействие внутри творческого коллектива. А это зачастую бывает очень непросто. Поэтому я считаю, что это самое правильное кадровое решение и желаю Дмитрию Олеговичу новых высот и новых побед».

Одной из своих первых целей в должности руководителя «Всей Уфы» Дмитрий Каретко, рассказал он «Ъ», видит в установлении единой «кнопки» телеканала у кабельных операторов. «Нам поставлена задача, чтобы телеканал был на своем месте, а не как сейчас: у разных операторов телеканал разбросан по разным кнопкам. Это необязательно должна быть первая тридцатка, главное — свое конкретное место, — отметил Дмитрий Каретко. — Вторая задача — сделать так, чтобы "Вся Уфа" продолжала оставаться интересна как телезрителям, так и городским читателям. Мы немного увеличим объемы республиканских новостей, чтобы уфимцы были в курсе событий не только своего города».

Называя себя человеком «достаточно амбициозным и медийным», господин Каретко рассчитывает использовать эти качества для продвижения «Всей Уфы».

«Надеюсь, что мои знакомства в мире спорта, с республиканскими и федеральными селебрити позволят привлечь дополнительное внимание к контенту медиадома. По хоккею, конечно, буду скучать, но теперь у меня появилась возможность смотреть матчи любимой команды со своими друзьями, сидя на трибуне»,— поделился Дмитрий Каретко.

Булат Баширов