Мошенники похитили 14,4 млн рублей у жительницы Заволжья
Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Заволжья, которая перевела мошенникам 14,4 млн руб. под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В ведомстве отметили, что потерпевшая познакомилась в интернете с собеседником, который предложил дополнительный заработок на криптовалютной бирже. Она установила приложение для отслеживания курсов валют и переводила деньги на биржевые счета. Когда она попыталась вывести средства, мнимые брокеры перестали выходить на связь.
Максимальное наказание по статье о мошенничестве предполагает до 10 лет лишения свободы.