Мошенники похитили 14,4 млн рублей у жительницы Заволжья

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Заволжья, которая перевела мошенникам 14,4 млн руб. под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что потерпевшая познакомилась в интернете с собеседником, который предложил дополнительный заработок на криптовалютной бирже. Она установила приложение для отслеживания курсов валют и переводила деньги на биржевые счета. Когда она попыталась вывести средства, мнимые брокеры перестали выходить на связь.

Максимальное наказание по статье о мошенничестве предполагает до 10 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев