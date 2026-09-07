Крестовый подход

Кандидат от Партии пенсионеров Алексей Ризоватов, баллотирующийся по одномандатному округу в Нижегородской области, добивается в суде отмены регистрации на выборы в Госдуму своего оппонента Дмитрия Смирнова из «Яблока». Поводом для иска стала фотография вокалиста Motorhead Лемми Килмистера, опубликованная в соцсети Дмитрия Смирнова после смерти музыканта в 2015 году. На шее артиста Алексей Рузоватов разглядел крест, который счел нацистским. Кандидат от «Яблока» настаивает, что выразил дань памяти исполнителю, а крест был наградным задолго до фашистской Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нижегородский областной суд начал рассматривать иск об отмене регистрации кандидата от партии «Яблоко» Дмитрия Смирнова на выборы в Госдуму, заявленный его конкурентом по Автозаводскому одномандатному округу из Партии пенсионеров Алексеем Ризоватовым. Он усмотрел нацистскую символику в фотографии вокалиста и бас-гитариста британской группы Motorhead Лемми Килмистера, которую Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в соцсети 29 декабря 2015 года — на следующий день после смерти музыканта. Шею исполнителя украшал крест, который истец посчитал нацистским, а Дмитрий Смирнов — тевтонским и не относящимся к фашистской символике. Тем не менее 4 сентября 2026 года полиция составила в отношении него административный протокол по ст. 20.3 КоАП за публичную демонстрацию нацистской атрибутики.

Подвеска Лемми Килмистера была качественной репликой или оригиналом германской награды «Железный крест», учрежденной в Пруссии и широко распространенной в Германской империи и нацистской Германии до 1945 года, отметил представитель истца Роман Калачев. Музыкант увлекался военной историей и коллекционировал предметы Третьего рейха, в том числе кресты и кинжалы, хотя сам не придерживался нацистских идей, подчеркнул юрист. Крест использован в изображении маскота группы — Snaggletooth, созданного американским художником Джо Петаньо, а для своих концертов Motorhead заказала световую раму в виде немецкого бомбардировщика. «Лемми был ценителем и коллекционером предметов, связанных именно с нацистской Германией и Третьим рейхом, и крест на его шее однозначно воспринимается как нацистская атрибутика», — добавил Роман Калачев.

Так как законодательство о выборах запрещает демонстрацию и пропаганду нацистской символики или схожей с ней до степени смешения, регистрацию кандидата от «Яблока» необходимо отменить, полагают в Партии пенсионеров. Свои доводы они подкрепили заключением специалиста — доцента Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского Федора Дорофеева. Он подтвердил суду, что фотография музыканта содержит символику, схожую с нацистской до степени смешения, и однозначно воспринимается таковой в общественном сознании после Второй мировой войны.

Ответчики не согласились с доводами специалиста и истцов. Дмитрий Смирнов сообщил суду, что орден «Железный крест» в 1813 — 1939 годах был воинской наградой без «идеологической накрутки» и не относился к нацистской символике. Позднее в центре ордена появилось изображение свастики, которой на фотографии Лемми Килмистера нет. «Это старинная германская воинская награда, при этом нигде и никогда Лемми Килмистер не демонстрировал именно нацистскую символику», — подчеркнул кандидат от «Яблока». Он добавил, что Железным крестом награждали русских героев Отечественной войны 1812 года, а крест вокалиста Motorhead, вероятно, был выпущен до 1939 года. Кроме того, представители ответчика указали, что законодательство о выборах в части демонстрации запрещенной символики применяется только в период агитации кандидатов, тогда как фотография была опубликована почти 11 лет назад. Они попросили суд назначить историко-социологическую и психолого-психиатрическую экспертизы, которые помогли бы определить, чем на самом деле является и как воспринимается крест на фотографии музыканта. Суд продолжит рассматривать иск во вторник.

Роман Рыскаль