Спасатели вывезли вертолетом пострадавшего астраханца из гор Адыгеи
В горах Адыгеи спасатели эвакуировали травмированного туриста из Астраханской области. У 44-летнего мужчины травмы ребер, ноги и черепно-мозговая травма, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Туриста из Астрахани эвакуировали вертолетом из гор Адыгеи
Фото: МЧС по Республике Адыгея
Астраханец получил множественные травмы при падении в районе Армянского хребта в сторону слияния рек Белой и Бирюзовой. Туриста 6 сентября обнаружили спасатели Адыгейского филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Из-за труднодоступной местности мужчину эвакуировали вертолетом Ка-32. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.