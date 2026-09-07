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Спасатели вывезли вертолетом пострадавшего астраханца из гор Адыгеи

В горах Адыгеи спасатели эвакуировали травмированного туриста из Астраханской области. У 44-летнего мужчины травмы ребер, ноги и черепно-мозговая травма, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Туриста из Астрахани эвакуировали вертолетом из гор Адыгеи

Туриста из Астрахани эвакуировали вертолетом из гор Адыгеи

Фото: МЧС по Республике Адыгея

Туриста из Астрахани эвакуировали вертолетом из гор Адыгеи

Фото: МЧС по Республике Адыгея

Астраханец получил множественные травмы при падении в районе Армянского хребта в сторону слияния рек Белой и Бирюзовой. Туриста 6 сентября обнаружили спасатели Адыгейского филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Из-за труднодоступной местности мужчину эвакуировали вертолетом Ка-32. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Марина Окорокова