Спасатели вывезли вертолетом пострадавшего астраханца из гор Адыгеи

В горах Адыгеи спасатели эвакуировали травмированного туриста из Астраханской области. У 44-летнего мужчины травмы ребер, ноги и черепно-мозговая травма, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туриста из Астрахани эвакуировали вертолетом из гор Адыгеи

Фото: МЧС по Республике Адыгея Туриста из Астрахани эвакуировали вертолетом из гор Адыгеи

Фото: МЧС по Республике Адыгея

Астраханец получил множественные травмы при падении в районе Армянского хребта в сторону слияния рек Белой и Бирюзовой. Туриста 6 сентября обнаружили спасатели Адыгейского филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Из-за труднодоступной местности мужчину эвакуировали вертолетом Ка-32. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Марина Окорокова