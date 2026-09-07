Росгосстрах подтвердил лидерство в страховании недвижимости россиян

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На долю компании приходится почти четверть всех выплат по полисам страхования строений

Росгосстрах остается безоговорочным лидером в историческом для себя виде — страховании домов, квартир, дач и строений россиян. Это подтверждает статистика Банка России за первые 6 месяцев 2026 года: компания занимает первое место на страховом рынке как по количеству заключенных договоров, так и по сумме страховых выплат.

Согласно данным ЦБ, в первом полугодии доля Росгосстраха в общем объеме сборов по страхованию строений составила 27%, при этом сумма страховых премий увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество заключенных договоров составляет 29% от общего объема рынка. С начала года Росгосстрах заключил более 1,5 млн договоров страхования домов, дач и квартир, обеспечив владельцам недвижимости финансовую защиту от пожаров, стихийных бедствий, заливов, террористических актов и последствий атак БПЛА.

На долю компании приходится почти четверть всех выплат по полисам страхования строений — 23,2%. В прошлом году компания возмещала своим клиентам каждый рабочий день порядка 8,8 млн руб. за утраченное или поврежденное жилье и имущество.

«Рост сборов мы связываем не только с удорожанием строительных материалов, но и с изменением потребительского поведения людей. Мы видим устойчивый тренд на более осознанное отношение собственников жилья к своему имуществу. Сегодня клиенты приходят к нам с запросом «как надежнее», а не «как дешевле». Это говорит о высоком уровне доверия к нашей компании и к нашим страховым агентам, — комментирует член правления—руководитель блока агентских и офисных продаж Росгосстраха Юлия Шабанова.— Люди понимают, что покупают полис не для «галочки», и что мы предлагаем им настоящую защиту. Так, в этом году только за три летних месяца Росгосстрах выплатил клиентам почти 920 млн руб. по страховым случаям, связанным с недвижимостью. Это на 53% больше, чем прошлым летом. Мы гордимся тем, что россияне выбирают нас, доверяя самое ценное — свое жилье. Наши агенты проводят системную работу по разъяснению ценности страхования, и мы видим запрос на качество и полноценную защиту. Наша задача — соответствовать этим ожиданиям: наши клиенты точно знают, что выбирают лучший продукт, и что Росгосстрах с ними рядом в любом случае».

Росгосстрах (РГС) — самая известная страховая компания страны, история которой началась 104 года назад. Сегодня РГС страхует все, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж – около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов – Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 130 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону. Росгосстрах. Когда важно — мы рядом. www.RGS.ru

ПАО Росгосстрах