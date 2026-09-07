Суд отменил регистрацию кандидата от партии «Коммунисты России» в Самарской области

Самарский областной суд удовлетворил иски облизбиркома региона и ТИКа Автозаводского района Тольятти о снятии с выборов кандидата в депутаты Самарской губернской думы Юрия Стафьева от партии «Коммунистическая партия коммунисты России». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Основанием для такого решения стало сокрытие кандидатом наличия иностранных финансовых инструментов при выдвижении своей кандидатуры на выборах. Кроме того, было установлено, что Стафьев предоставил избирательной комиссии недостоверные сведения об отсутствии таких инструментов и не предпринял мер по их отчуждению.

Судебные разбирательства касались его выдвижения как по общеобластному избирательному округу, так и по Автозаводскому одномандатному избирательному округу №10. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Георгий Портнов