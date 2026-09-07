Губит завод не пиво…

На продажу выставлен пивоваренный завод «Прогресс», расположенный в Еткульском муниципальном округе. Объявление о продаже появилось на платформе Avito. За два здания, земельный участок и оборудование, рассчитанное на производство до 200 тонн продукции в месяц, продавец просит 98 млн руб. Эксперты считают, несмотря на то, что цена выглядит невысокой, покупателя найти будет непросто. Если верить официальным данным, предприятие с прошлого года испытывает проблемы и прекратило выпуск продукции, а сам бизнес крайне сложен в операционном управлении как с точки зрения технологии и продаж, так и с точки зрения административного давления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В Еткуле выставлено на продажу по цене 98 млн руб. пивоваренное производство, рассчитанное на выпуск до 200 тонн продукции. Объявление о продаже появилось на платформе Avito.

Продавец утверждает, что продается готовый бизнес — пивоваренный завод, расположенный на улице Первомайской в Еткуле.

В собственности два здания: производственный цех (построен в 2025 году) и оборудованный стеллажами и подъемными воротами склад, а также полностью асфальтированный земельный участок площадью в 2139 кв. м. Оборудование для производства пива, частично чешского, частично российского производства, рассчитано на выпуск до 200 тыс. л пива в месяц.

Кроме собственно зданий, участка и оборудования продавец обещает покупателю оказать помощь с подбором и обучением персонала, передачу технологических инструкций и клиентской базы оптовых и сетевых покупателей.

По указанному в объявлении адресу расположен пивоваренный завод «Прогресс», известный в городе еще с 1990-х годов. Впрочем, тот пивзавод в итоге был закрыт, а на его месте в 2016 году появилось новое производство. Также по адресу, указанному в объявлении, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано ООО «Прогресс», основной вид деятельности которого производство пива. Директор и владелец компании — Константин Сериков.

Судя по данным Федеральной налоговой службы, предприятие испытывает серьезные трудности и фактически прекратило реальную деятельность. Выручка у ООО «Прогресс» за 2025 год отсутствует, убыток за этот же период — более 1,6 млн руб., стоимость чистых активов компании — отрицательная: –13,67 млн руб., а основные средства, по данным бухгалтерской отчетности, составляют лишь 2,9 млн руб. В отношении компании действует исполнительное производство на более чем 72 тыс. руб. в связи с отрицательным сально единого налогового счета. Более того, по состоянию на 30 августа нынешнего года ФНС вынесло решение о приостановлении операций по счетам компании.

В прошлом году Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) обращалось в арбитражный суд с требованием исключить ООО «Прогресс» из реестра производителей пива и пивных напитков. Впрочем, тогда компания смогла устранить выявленные у нее нарушения, и в исковых требованиях надзорному органу отказали.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают, несмотря на относительно невысокую цену, выставленную продавцом, покупателей на предприятие найти будет достаточно трудно.

Президент Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг считает цену, заявленную продавцом за готовый к работе пивоваренный завод подобной мощности, относительно невысокой.

«За земельный участок, два здания и оборудование такого уровня (если оно находится в хорошем состоянии) это не слишком высокая цена. Другое дело, что покупателю стоит крайне внимательно отнестись к объекту покупки. Необходимо обязательно провести технический и технологический аудит оборудования и помещений, в том числе на соответствие всем строгим требованиям и правилам, действующим в пищевом производстве, и в производстве пива в частности. И, конечно же, если вся эта история продается не как комплекс собственности, а как доли в ООО,— досконально исследовать историю компании на предмет возможных проблем в отношениях с госорганами»,— подчеркнул господин Ройтенберг.

По словам пивовара, ситуация на рынке также достаточно сложная: конкуренция высокая, а административное регулирование и давление достаточно жесткое.

«200 тыс. л в месяц — достаточно крупное для частного предприятия производство. Пивоварен с подобным объемом по всей России не так уж много, а на Урале и вовсе единицы. Конкуренция на рынке крайне высока, если не чрезмерна, а покупатель в нынешней общей ситуации в экономике крайне нервно реагирует даже на самое минимальное повышение цен.

К тому же, пивоварение — сложный с технологической точки зрения процесс, требующий от владельца серьезных знаний, опыта и ресурсов на постановку производства. И прежде чем покупать пивзавод и перезапускать производство (что потребует серьезных вложений, в том числе в оборотные средства), неплохо бы понимать, а куда весь этот объем можно будет продать»,— считает Илья Ройтенберг.

Эксперт по ресторанному бизнесу, владелец кофейни «На Соколинке» Артур Андреев считает, что общая ситуация в экономике очень тревожная, и многие предприниматели задаются вопросом, как дальше работать, либо вовсе принимают решение закрыть или продать бизнес.

«Не думаю, что продажа этого бизнеса напрямую связана со снижением потребления пива. Думаю, что дело скорее в общем снижении рентабельности в условиях падающего спроса и усилении административного и фискального давления»,— убежден господин Андреев.

Дмитрий Моргулес