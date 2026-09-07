Троих жителей Башкирии подозревают в мошенничестве с товарами из маркетплейса

Главное следственное управлением МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на трех жителей Уфимского района в возрасте 25, 23 и 20 лет. Их подозревают в мошенничестве с товарами из маркетплейса на сумму более 6 млн руб., сообщает пресс-служба МВД республики.

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД по Башкирии и управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых.

С заявлением о мошенничестве в Отдел МВД по Уфимскому району обратился 38-летний сотрудник службы безопасности маркетплейса. Он сообщил, что неизвестные с января по июнь этого года с помощью терминала сбора данных похищали товары через фиктивные возвраты.

По данным следствия, фигуранты дела, имея доступ к внутренней системе учета пункта выдачи товаров, манипулировали статусами заказов в рабочей программе. Они создавали фейковые аккаунты и оформляли через них заказы. После определенных манипуляций подозреваемые присваивали товары и продавали их через интернет-объявления и рынки.

Майя Иванова