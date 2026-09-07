Татарстан занял четвертое место среди регионов России по покупкам товаров для кошек. На них приходится 1,1% покупок в корзинах владельцев кошек, следует из исследования Х5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял четвертое место в России по покупкам товаров для кошек

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Татарстан занял четвертое место в России по покупкам товаров для кошек

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

При этом республика не вошла в топ-10 регионов по покупкам товаров для собак.

В целом домашние животные есть у 66% участников опроса. Кошку содержат 52% опрошенных, собаку — 22%. Женщины чаще живут с питомцами, чем мужчины: 72% против 59%.

Владельцы животных чаще посещают магазины. 43% из них ходят в магазин ежедневно, а онлайн-доставкой пользуются в 1,3 раза чаще, чем люди без питомцев. Кроме того, владельцы животных чаще совершают импульсивные покупки: об этом сообщили 86% опрошенных против 76% покупателей без питомцев.

При этом поведение владельцев кошек и собак заметно различается. Собачники посещают магазины в среднем 27 раз в месяц, кошатники — 23 раза. Почти треть владельцев собак (29%) называют себя спонтанными покупателями. Среди кошатников 78% заявляют, что обычно заранее планируют свои действия, а 53% внимательно изучают состав товаров.

Кроме того, владельцы собак в среднем тратят на продукты примерно на четверть больше кошатников. Разница связана не с расходами на корм: его доля в чеках обеих групп примерно одинакова. Собачники чаще покупают товары для себя.

Анна Кайдалова