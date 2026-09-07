Участника преступной группы из Чайковского отправили в колонию на 15 лет

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении участника преступной группы, обвинявшегося в незаконном производстве, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как установило следствие, молодой человек входил в состав преступной группы, участники которой занимались незаконным производством наркотиков, а также хранением и перевозкой их прекурсоров, использовавшихся в технологическом процессе. Нарколаборатория, в которой было незаконно произведено свыше 17 кг мефедрона, была организована в одном из домов садоводческого товарищества в Чайковском.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.

По ходатайству прокурора конфискованы земельный участок площадью 370 кв. м и нежилое помещение, приобретенные на доходы от незаконного оборота наркотиков, а также автомобиль, мобильный телефон и ноутбук, использовавшиеся при совершении преступлений.