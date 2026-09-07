Суд заочно приговорил бывшего владельца банка «Мастер-капитал» и спонсора раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликса Бажанова к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спонсора раллийной команды «КамАЗ-мастер» заочно приговорили к 12 годам колонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Спонсора раллийной команды «КамАЗ-мастер» заочно приговорили к 12 годам колонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии суда, Феликс Бажанов причастен к хищению средств АО «Плутон», занимающегося производством электровакуумных приборов военного и гражданского назначения. Еще один эпизод связан с хищением 1 млрд руб. из банка «Мастер-капитал», соучредителем которого ранее был Феликс Бажанов.

Суд также удовлетворил несколько гражданских исков потерпевших, в том числе на сумму 2,2 млрд руб. На имущество Феликса Бажанова, включая объекты недвижимости, наложен арест.

Анна Кайдалова