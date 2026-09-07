В Челябинской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб местный житель

Сотрудники МЧС России по Челябинской области во время тушения пожара в доме в поселке Есаульский обнаружили тело местного жителя без признаков жизни. Причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже жилого дома на улице Трактористов ночью 7 сентября. Сотрудники Челябинского гарнизона ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Во время тушения внутри помещения был найден 43-летний местный житель без признаков жизни. Из задымленного подъезда до прибытия спасателей самостоятельно вышли 15 человек, в том числе двое детей. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем при курении.

Виталина Ярховска