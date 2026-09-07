В Татарстане 8 сентября ожидаются сильный дождь и грозы

В Татарстане 8 сентября ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 15–18 м/с и местами гроза. Ночью и утром также прогнозируется туман, сообщило МЧС по Татарстану.

В Казани днем порывы ветра могут достигать 15 м/с.

По данным Гидрометцентра Татарстана, 8–9 сентября республика окажется под влиянием циклона, который сформируется над Средним Поволжьем.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем — +12…+17 градусов. На востоке республики 8 сентября воздух может прогреться до +22 °C.

Анна Кайдалова