Южноуральца подозревают в содействии террористам

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование проводилось в рамках ранее заведенного в отношении южноуральца дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Установлено, что местный житель, являясь сторонником украинских националистических структур и приверженцем запрещенной террористической организации, перечислял деньги в поддержку последней. Силовики закрепляют доказательную базу, устанавливают и документируют иные возможные преступления фигуранта.

Виталина Ярховска