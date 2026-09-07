АО «Ульяновскэнерго» возьмет кредит на 2 млрд рублей для погашения долга перед Тольяттихимбанком
АО «Ульяновскэнерго» планирует привлечь заем в размере 2 млрд рублей для урегулирования финансовых обязательств перед Тольяттихимбанком. Сейчас компания ищет кредитную организацию, готовую предоставить кредит на эту сумму. Информация размещена на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Согласно условиям соглашения, компания получит возобновляемый кредит с лимитом задолженности до 2 млрд рублей. Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности перед кредитными организациями, включая погашение займов и выплату процентов по обязательствам перед Тольяттихимбанком.
Срок возврата кредитных средств установлен до 1 сентября 2031 года. Проценты за пользование займом будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ РФ с дополнительной процентной надбавкой.
Договор предусматривает возможность досрочного погашения задолженности без дополнительных согласований с заимодавцем. При этом лимит займа будет восстанавливаться на сумму досрочно погашенного долга.
В случае несвоевременного возврата средств кредитор вправе начислить пени в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
АО «Ульяновскэнерго» является энергосбытовой компанией и имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии. У компании есть центральный аппарат и шесть отделений, которые обслуживают разные территории Ульяновской области. По итогам 2025 года выручка компании была равна 21,952 млрд руб., а чистая прибыль — 62 млн руб. При этом по состоянию на начало июня 2026 года дебиторская задолженность компании составляла 2,347 млрд руб.