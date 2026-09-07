АО «Ульяновскэнерго» возьмет кредит на 2 млрд рублей для погашения долга перед Тольяттихимбанком

АО «Ульяновскэнерго» планирует привлечь заем в размере 2 млрд рублей для урегулирования финансовых обязательств перед Тольяттихимбанком. Сейчас компания ищет кредитную организацию, готовую предоставить кредит на эту сумму. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно условиям соглашения, компания получит возобновляемый кредит с лимитом задолженности до 2 млрд рублей. Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности перед кредитными организациями, включая погашение займов и выплату процентов по обязательствам перед Тольяттихимбанком.

Срок возврата кредитных средств установлен до 1 сентября 2031 года. Проценты за пользование займом будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ РФ с дополнительной процентной надбавкой.

Договор предусматривает возможность досрочного погашения задолженности без дополнительных согласований с заимодавцем. При этом лимит займа будет восстанавливаться на сумму досрочно погашенного долга.

В случае несвоевременного возврата средств кредитор вправе начислить пени в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

АО «Ульяновскэнерго» является энергосбытовой компанией и имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии. У компании есть центральный аппарат и шесть отделений, которые обслуживают разные территории Ульяновской области. По итогам 2025 года выручка компании была равна 21,952 млрд руб., а чистая прибыль — 62 млн руб. При этом по состоянию на начало июня 2026 года дебиторская задолженность компании составляла 2,347 млрд руб.

Георгий Портнов