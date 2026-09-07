Зеленые насаждения на улице Удмуртской в Ижевске начнут высаживать в октябре

Высадка зеленых насаждений на улице Удмуртской начнется в октябре, сообщили в администрации Ижевска. Деревья и кустарники появятся в карманных парках и локальных зеленых зонах вдоль улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

На участке улицы от Кирова до Ленина предусмотрено четыре карманных парка. На перекрестке с Кирова объект готов, на пересечении с Советской и Базисной — близки к завершению.

«На перекрестке с улицей Лихвинцева карманный парк еще в работе: подрядчик ожидал завершения перемежевания территории»,— говорится в сообщении.

К 20 сентября подрядчик планирует открыть пешеходные маршруты и велодорожки, завершить устройство перекрестков и островков безопасности, а также запустить уличное освещение. Обновлены семь из десяти фасадов домов вдоль улицы.

Дорожное движение по улице открыли 25 августа. Завершено обновление подземного перехода около УдГУ. Установлено шесть остановочных павильонов. Идет установка опор освещения, контактной сети, прокладка кабельных линий и др. Изначально все работы на Удмуртской планировалось завершить к 1 сентября. Далее срок сдвинули до 25 сентября. По предварительным данным, на работы направлено более 1,1 млрд руб. Реконструкция ведется с 2025 года.

По концепции, представленной в марте 2025 года, по улице Удмуртской на участке от Ленина до Кирова распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков. На улице высадят 345 новых деревьев взамен вырубленных.