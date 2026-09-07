Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае

6 сентября около 23:00 на 1509-м км перегона станций Кукуштан — Ергач в Пермском крае пассажирский поезд «Финист», следовавший из Екатеринбурга в Пермь, столкнулся с грузовым автомобилем Renault. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причины происшествия устанавливаются. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

В результате происшествия никто не пострадал. Поврежден подвижной состав.

Как сообщает СвЖД, водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским электропоездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.