Для челябинского метротрамвая завершено проектирование проходки тоннелей

Группа компаний «Моспроект-3» разработала проектную документацию на строительство еще двух подземных тоннелей линии «Север-Юг» челябинского метротрамвая от остановочного пункта «Улица Каслинская» в сторону станции «Торговый центр». Это заключительный, третий этап, обеспечивающий проходку горизонтальных выработок тоннелей на протяжении подземной трассы, сообщает пресс-служба генподрядчика.

Проходка на участке будет выполняться тоннелепроходческими комплексами диаметром 6 м закрытым способом. Два новых тоннеля общей протяженностью 2,6 км соорудят на глубине от 12 до 39 м с применением двух механизированных щитов с грунтопригрузом. В пресс-службе подрядчика подчеркивают, что процесс будет вестись в сложных гидрогеологических условиях плотной городской застройки — в особо прочных породах диорита и гранита с водоносными слоями. Обделка перегонных тоннелей запроектирована из высокоточных железобетонных колец — всего потребуется смонтировать более 1,8 тыс.

Протяженность первой линии метротрамвая «Север — Юг» составит почти 9,5 км. Генеральным подрядчиком является АО «Моспроект-3». Работы по созданию тоннелей, а также поставку и сборку необходимого для этого оборудования осуществляет ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Так, для проходки подземных путей с участка по улице Овчинникова «Моспроект-3» заключил с компанией контракт на 8,8 млрд руб.