В Ульяновске двухлетний ребенок умер в частной клинике, не дождавшись приема врача

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка в Ульяновске. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трагедия произошла 6 сентября 2026 года в частной клинике, когда девочка ожидала приема врача. Установлено, что перед этим ребенок чувствовал недомогание, и ему оказывали помощь сотрудники скорой медицинской помощи.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется качеству оказанной медицинской помощи и выяснению точной причины смерти ребенка.

Георгий Портнов