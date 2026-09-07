В Башкирии ожидаются дожди, порывистый ветер и туман

8 сентября в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах — грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Подует юго-восточный, южный ветер, 7–12 м/с, днем местами порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью достигнет +11…+16°, в восточных районах — до +6°, днем — +22…+27°.

На некоторых участках дорог ночью и утром из-за дождя видимость ухудшится до 2-4 км.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, южный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +11…+13°, в центре города — до +16°, днем повысится до +25…+27°.

Майя Иванова