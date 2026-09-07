«Мы не хотим быть парусным гетто»

Не так давно на Ижевском пруду прошла юбилейная пятая «Ижевская регата». Она собрала под парусом 14 команд из разных городов. На акватории также проводились гонки детского флота, инклюзивные соревнования парусников и сап-гонки. О том, насколько яхтинг востребован жителями Удмуртии, за счет чего клуб остается на плаву и как планирует продвигать этот вид спорта в других регионах, «Ъ-Удмуртия» рассказал соучредитель яхт-клуба «Море» Михаил Лучихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

— В последние дни августа прошла юбилейная пятая «Ижевская регата». Как вы оцениваете ее результаты?

— «Ижевская регата» — это венец сезона. Альма-матер всего, что мы делаем. В этом году на нее заявилось 14 команд. К следующим соревнованиям мы надеемся вывести на воду до 20 коллективов. Уровень гонок за пять лет сильно вырос: если раньше приезжали любители посмотреть на новую акваторию, то сейчас люди идут за спортивными результатами. Появились корпоративные команды, экипаж «Купол» (крупный оборонный завод в Ижевске.— “Ъ-Удмуртия”), например, выделяет средства на тренировки сотрудников.

«Ижевская регата» сегодня — это не про «приехать и погоняться», а про событие, которое ждут.

Регата перестала быть просто соревнованием на парусниках. В прошлом году мы превратили ее в фестиваль водных видов спорта, собрав на акватории яхтсменов, представителей сап-сообщества, инклюзивных спортсменов и детей. Мы хотим, чтобы регата стала двух-трехдневным мероприятием с обширной береговой программой, в том числе с образовательной частью и гастрономической программами.

Фотогалерея Как прошла регата — в фотогалерее "Ъ-Удмуртия" Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Ижевская регата» проходила с 29 по 30 августа на базе яхт-клуба «Море» Фото: Евгений Князев На регату вышли 14 команд из разных городов России Фото: Евгений Князев Несмотря на очки и головные уборы, обозначим. Слева направо: соучредители яхт-клуба «Море» Иван Пинчук и Михаил Лучихин, а также проектный директор организации Александр Сергеев Фото: Евгений Князев На набережной Ижевска собрались зрители, участники и приглашенные Фото: Евгений Князев Гонка проходила в прохладную погоду: днем температура воздуха находилась на отметке 13-14 градусов Фото: Евгений Князев «Ижевская регата» состоялась на акватории Ижевского пруда в пятый раз Фото: Евгений Князев В дни регаты на водоеме наблюдался сильный ветер Фото: Евгений Князев С каждым годом горожане и бизнес проявляют к парусным гонкам все больше интереса Фото: Евгений Князев По словам участников, выход на регату — отличный инструмент для тимбилдинга Фото: Евгений Князев Киль судно удержал Фото: Евгений Князев Помимо взрослой регаты, на акватории прошли гонки детского флота, инклюзивные соревнования и гонки на сапбордах Фото: Евгений Князев Федерации парусного спорта Удмуртии недавно исполнилось восемь лет Фото: Евгений Князев По словам организаторов, 95% занимающихся яхтингом и участвующих в регатах в Ижевске пришли в этот вид спорта 1-2 года назад Фото: Евгений Князев Победителем регаты стала команда MORE Sailing Team, второе место заняла команда «Купол», на третьем оказалась Cuba Libre Perm Фото: Евгений Князев Следующая фотография 1 / 14 «Ижевская регата» проходила с 29 по 30 августа на базе яхт-клуба «Море» Фото: Евгений Князев На регату вышли 14 команд из разных городов России Фото: Евгений Князев Несмотря на очки и головные уборы, обозначим. Слева направо: соучредители яхт-клуба «Море» Иван Пинчук и Михаил Лучихин, а также проектный директор организации Александр Сергеев Фото: Евгений Князев На набережной Ижевска собрались зрители, участники и приглашенные Фото: Евгений Князев Гонка проходила в прохладную погоду: днем температура воздуха находилась на отметке 13-14 градусов Фото: Евгений Князев «Ижевская регата» состоялась на акватории Ижевского пруда в пятый раз Фото: Евгений Князев В дни регаты на водоеме наблюдался сильный ветер Фото: Евгений Князев С каждым годом горожане и бизнес проявляют к парусным гонкам все больше интереса Фото: Евгений Князев По словам участников, выход на регату — отличный инструмент для тимбилдинга Фото: Евгений Князев Киль судно удержал Фото: Евгений Князев Помимо взрослой регаты, на акватории прошли гонки детского флота, инклюзивные соревнования и гонки на сапбордах Фото: Евгений Князев Федерации парусного спорта Удмуртии недавно исполнилось восемь лет Фото: Евгений Князев По словам организаторов, 95% занимающихся яхтингом и участвующих в регатах в Ижевске пришли в этот вид спорта 1-2 года назад Фото: Евгений Князев Победителем регаты стала команда MORE Sailing Team, второе место заняла команда «Купол», на третьем оказалась Cuba Libre Perm Фото: Евгений Князев Смотреть

— В Удмуртии не самый длинный сезон навигации — четыре—пять месяцев. Как при таких условиях выстраивается экономика яхт-клуба?

— У нас три основных направления. Первое — разовая аренда лодок для тренировок экипажей. Это покрывает текущие расходы на содержание материальной части и зарплаты сотрудников. Но если выстраивать модель исключительно на этом, то нужных средств для развития компании не будет.

Второе — спортивные мероприятия. Мы часто проводим их в ноль и даже в минус, потому что вкладываемся в организацию, кейтеринг, вечернюю программу, наградную продукции и т. д. Без этого мероприятие не сможет состояться. Но без спорта мы бы не привлекали внимание, не показывали уровень.

Такие мероприятия — это наш маркетинг.

Третье — корпоративные события. Компании приходят к нам не только на регаты, но и за пространством и особенной атмосферой. Именно эти деньги идут на развитие клуба. Мы поняли, что делаем бизнес не только на предоставлении лодок в аренду, а в том числе за счет инфраструктуры яхт-клуба.

В целом за сезон мы проводим десятки регат различного уровня. Помимо «Ижевской регаты», в календаре яхтсменов Кубок и Чемпионат Удмуртии, кубок Студенческой парусной лиги, Чемпионат ПФО, Кубок Волги, Кубок промышленных предприятий, Корпоративные и клубные регат, серии детских парусных регат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

— Яхт-клубы часто воспринимаются как закрытые элитные сообщества. Вы говорите, что хотите быть «общественным пространством». Что это значит на практике?

— Есть такое понятие — «парусное гетто», когда яхтсмены сбиваются в свой клубочек. Они выходят под парусом, наслаждаются, а окружающие думают, что яхтинг — это что-то недоступное. Мы не хотим казаться закрытыми и особенными и открыты для всех. Даже для тех, кто с парусом никак не связан.

На нашем пирсе проводятся занятия для людей различных увлечений, например занятия по йоге и растяжке, показы мод, практикумы художников, выступления музыкантов, фотосессии, различные мастер-классы и корпоративные обучения. Главная задача — не отделять себя от города, а быть его частью.

— Вы говорили, что хотите тиражировать модель в другие города. Это будет франшиза или что-то иное?

— Это не франшиза в классическом смысле. Франшиза предполагает, что вы спускаете регламенты, CRM, штатное расписание — и человек работает. Но с яхтингом так не получится.

Купить лодки и построить клуб может любой, но без живой культуры люди не придут.

Мы хотим сами быть операторами на новых площадках, хотя бы в первый год. В другом городе должны пройти минимум три крупные регаты. Людям следует увидеть, что такое яхтинг, и почувствовать атмосферу. Мы ведем переговоры по нескольким локациям, где есть подходящие акватории с возможностью строительства и эксплуатации необходимой инфраструктуры. Пока не буду раскрывать детали, но предварительные договоренности есть.

— Среди новых направлений яхт-клуба — академическая гребля. Какие перспективы вы видите у этого вида спорта?

— Гребля интересна тем, что она не привязана к специальной инфраструктуре — в отличие от того же паруса, ей можно заниматься на любых открытых водоемах, даже если в городе нет гребного канала. Это делает ее доступной для самых разных локаций. Плюс это серьезная физическая нагрузка: задействовано практически все тело, по сути — полноценный спортзал на воде.

Пока мы говорим не о спорте высоких достижений, а о любительском уровне — о том, что человек может прийти и попробовать. В этом году мы запустили программу «Знакомство с греблей». До соревнований пока дело не дошло — не успели сформировать команды. У нас на данный момент имеется флот из четырех гребных лодок: две одноместные и две парные. Я думаю, что со временем это перерастет в полноценные старты, которые будут проходить здесь, в Ижевске.

— Ваш флот — лодки класса «МХ-700». Почему выбор пал на эту модель и сколько стоит содержание?

— «МХ-700» — самый массовый класс килевых спортивных лодок в России, разрабатывалась специально как яхта для спортивного клубного движения. Таких лодок по стране, на акваториях от Калининграда до Владивостока, более 180. Человек, научившийся ходить у нас, может приехать в любой город и без переучивания сесть и походить в такой же или схожей по компоновке лодке. И они удобны в транспортировке.

Мы можем собрать наш флот в две-три фуры и за короткий срок перевезти в любую локацию для проведения выездной регаты.

Затраты на их содержание достаточно серьезные. Например, комплект парусов на одну лодку стоит 250 тыс. руб. За сезон они полностью изнашиваются. В прошлом году мы обновили весь комплект — у всех гонщиков теперь одинаковые паруса, и никто не может сказать, что у кого-то преимущество. Плюс постоянное обслуживание корпусов, такелажа (система веревок, тросов и крепежа на судне.— “Ъ-Удмуртия”). Содержание и обновление флота съедает большую часть зарабатываемых средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

— Кто водит лодки? В регионах с этим обычно проблемы.

— У нас уникальная модель. В большинстве российских клубов шкиперами работают профессионалы и бывшие спортсмены. У нас наоборот: человек сначала становится шкипером — проходит обучение, аккредитацию и нарабатывает необходимое количество часов, — а потом, освоившись, переходит в спорт и передает свои компетенции начинающим спортсменам. Мы самостоятельно растим своих капитанов.

Первый год мы с партнером сами не вылезали из воды, тренировали людей. На второй год появились свои шкиперы из числа тех, кого мы обучили. Сейчас поработать к нам в течение сезона приезжают ребята из других городов, часто остаются у нас надолго.

— Говорят, что Ижевский пруд — одна из лучших акваторий в России. Это правда?

— Я не буду скромничать — она действительно одна из лучших. Находится в центре города, не зарастает, у нее хорошие глубины очень интересная роза ветров со своими особенностями. Мы можем себе позволить ходить в любой ветер в разные стороны и это всегда будут полноценные дистанции. И самое главное — мы это делаем на виду у людей и мне кажется своими парусами украшаем акваторию Ижевского пруда. Локация решает все. Яхт-клуб должен быть в городе — в доступности для людей.

— Власти поддерживают развитие яхтинга в Удмуртии?

— Мы очень благодарны нашему министерству туризма. Ведомство поддержало яхт-клуб субсидиями на развитие прибрежной инфраструктуры. Мы два года участвовали в этой программе. Это помогло нам докупить флот — и детский, и взрослый. Без этой помощи мы бы не выросли так быстро. Также министерство физкультуры и спорта помогает нам с планированием спортивных мероприятий, а администрация города с массовыми мероприятиями.

Республика действительно вкладывается в нас.

— С городскими властями тоже складывается диалог. Регата на набережной стала частью культурной программы. Конечно, хотелось бы больше совместных мероприятий, но думаю текущий опыт сотрудничества позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия.

— За пять лет вокруг клуба сложилось настоящее сообщество. Что вас в нем больше всего цепляет?

— Я верю, что здесь собрались люди, влюбленные в стихию. Ижевская акватория не самая большая в мире, но есть планы расти — наши ребята уходят в моря и ходят в регаты. У нас в сообществе существует отдельная ветка, где яхтсмены выкладывают свои достижения из других регионов и стран. Радуемся за них и поддерживаем. Такое сообщество позволяет участникам из Ижевска расти дальше.

Границ нет — куда хотим, туда и ходим.

Беседовала Евгения Головкова