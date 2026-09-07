Сотрудник Ульяновского института гражданской авиации получал доход с аэродрома

Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор директору компании и сотруднику Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, суд установил, что в 2022 году работник УИГА завысил проектную стоимость ремонта системы электроснабжения учебного аэродрома. В дальнейшем по подложным документам подрядчика была произведена оплата работ, которые в реальности не выполнялись. Часть полученных обманом денежных средств руководитель подрядной организации передал работнику института. Всего в следствие мошенничества бюджету института причинен ущерб на сумму более 1,6 млн руб.

По данным источников «Ъ-Волга», знакомых с делом, речь идет о компании «Каскад» (ООО, зарегистрирована в Старой Майне Ульяновской области, основные виды деятельности — строительство коммуникаций). Владелец и директор компании — Иван Кондратьев. По данным источника, Кондратьев вину свою признал и дал показания, в том числе и на сотрудника УИГА Игоря Неклюдова. Согласно материалам дела, Игорь Неклюдов предложил директору «Каскада» завысить объем выполненных работ. Из 7 млн руб. контракта стоимость была завышена на 25%, «за что Неклюдов и получил долю от незаконно полученного дохода», пояснил собеседник «Ъ-Волга». По его информации, еще в ходе следствия Игорь Неклюдов был уволен из УИГА. В суде он вину не признал, свое участие в мошенничестве отрицал.

Суд согласился с доводами гособвинителя Ульяновской транспортной прокуратуры и приговорил Игоря Неклюдова к трем годам лишения свободы условно, а Ивана Кондратьева — к двум с половиной годам лишения свободы условно, со штрафами соответственно в размере 500 тыс. руб. и 300 тыс. руб. На имущество осужденных наложен арест — за счет него будет компенсироваться нанесенный ущерб.

Сергей Титов, Ульяновск