ЧОП «Мечел» могут признать несостоятельным

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан к ООО «Частное охранное предприятие „Мечел“» о признании организации банкротом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Налоговый орган просит ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника и установить требования в размере 69,1 млн руб. Кроме того, ведомство хочет, чтобы арбитражным управляющим организации назначили члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Олега Хвошнянского. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 22 октября 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЧОП „Мечел“» зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. Ранее называлось ООО «ЧОП „Безопасность ЗМЗ“». Владельцем является ООО «ЧОП „Мечел-Центр“» (Москва), генеральным директором — Дмитрий Федюшин. Выручка компании за 2025 год составила 385,7 млн руб., чистый убыток — 28,8 млн руб.

Виталина Ярховска