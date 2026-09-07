Оренбуржец получил пять лет строгого режима за мошенничество на 1 млн рублей

Новотроицкий городской суд Оренбургской области вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого признали виновным по чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, в августе 2022 года подсудимый вступил в сговор с неустановленным лицом для хищения денег у граждан. Прибыв в Новотроицк, он получил от четырех обманутых потерпевших более 1 млн руб., которые затем перевел на счет, предоставленный «куратором».

Суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пресс-службе добавили, что уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Яна Вежлева