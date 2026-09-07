Главе СКР доложат о расследовании гибели детей при пожаре в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Булату Азизову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей из-за пожара.

По данному факту следственные органы СКР по республике возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По предварительным данным, 6 сентября в частном жилом доме в селе Амзя в Нефтекамске произошел пожар, из-за которого погибли трое детей.

Майя Иванова