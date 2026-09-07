В Самаре предстанет перед судом организатор сети сим-боксов для мошенников

Промышленный районный суд Самары рассмотрит уголовное дело о создании сети подменных сим-боксов в городе. Прокуратура направила в суд материалы в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании средств связи в составе организованной группы (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2025 года фигурант вступил в сговор с неустановленными лицами и организовал незаконную телекоммуникационную сеть. Для этого он арендовал несколько квартир и разместил в них сим-боксы, который превращали помещения в скрытые ретрансляторы и позволяли маскировать настоящие номера телефонных абонентов.

За создание технической инфраструктуры злоумышленник получил вознаграждение в размере 100 тыс. руб. Установлено, что созданная сеть использовалась для хищения денежных средств граждан.

В рамках расследования на имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест. Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

Расследование в отношении остальных участников преступной группы ведется отдельно.

Георгий Портнов