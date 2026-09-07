В Башкирии в августе установили 21,6 тысяч самозапретов на кредиты

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в августе в Башкирии установлено 21,6 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов, это на 11,5% меньше, чем в июле (24,4 тыс. самозапретов). При этом 19,6 тыс. жителей республики в августе установили самозапреты на кредиты через портал Госуслуги, а 2 тыс. — через МФЦ.

Из российских регионов больше всего самозапретов в августе установлено в Москве (59,8 тыс.), Московской области (41,8 тыс.), Санкт-Петербурге (30,7 тыс.), а также в Краснодарском крае (24,9 тыс. ед.) и Ростовской области (24,2 тыс. ед.).

Заметнее всего сократилось число самозапретов на кредиты в августе по сравнению с предыдущим месяцем в Москве (-24,9%), Санкт-Петербурге (-21,4%), Московской области (-20,1%), Красноярском крае (-19,0%) и Ханты-Мансийском АО (-18,0%).

В общей сложности в России в августе установили 665,1 тыс. самозапретов на кредиты, что на 16 % меньше по сравнению с июлем (791,1 тыс. ед. самозапретов).

Майя Иванова