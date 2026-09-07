В Тольятти спасли сову, застрявшую на стройплощадке
В Автозаводском районе спасатели освободили крупную сову, застрявшую на строительной площадке. В экстренные службы обратились местные жители, сообщил глава города Илья Сухих.
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ
Для проведения операции привлекли специалистов аварийно-спасательной службы и пожарных с автолестницей. Также на место прибыли сотрудники ГАИ, которые убрали автомобиль, мешавший доступу к месту инцидента.
После завершения работ сова была передана в приют для птиц. Организаторы операции поблагодарили неравнодушных граждан за своевременное обращение.