В Тольятти спасли сову, застрявшую на стройплощадке

В Автозаводском районе спасатели освободили крупную сову, застрявшую на строительной площадке. В экстренные службы обратились местные жители, сообщил глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Для проведения операции привлекли специалистов аварийно-спасательной службы и пожарных с автолестницей. Также на место прибыли сотрудники ГАИ, которые убрали автомобиль, мешавший доступу к месту инцидента.

После завершения работ сова была передана в приют для птиц. Организаторы операции поблагодарили неравнодушных граждан за своевременное обращение.

Андрей Сазонов