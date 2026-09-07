По состоянию на сентябрь в Татарстане зарегистрировано 3,9 тыс. безработных. Уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 0,19%, сообщила пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уровень безработицы в Татарстане составил 0,19%

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Уровень безработицы в Татарстане составил 0,19%

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С начала года в центр в поисках работы обратились более 20,7 тыс. человек, трудоустроены 11,3 тыс. соискателей, или 54,7% от числа обратившихся.

Большинство обратившихся не имели официальной занятости, однако среди соискателей были и те, кто хотел сменить место работы. Почти половина обращений приходится на жителей в возрасте от 35 до 49 лет, еще 34% — на людей старше 50 лет.

Анна Кайдалова