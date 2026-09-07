Южный Урал вошел в топ регионов по числу повреждения имущества бизнеса водой

Челябинская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству случаев повреждения водой имущества бизнеса по итогам января — июля 2026 года. Субъект делит место с Пермским краем и Амурской областью, сообщает внешний пресс-офис «СберСтрахования».

Чаще всего выплаты по страховым случаям из-за заливов предприниматели получали в Москве. На столицу приходится 25% всего количества инцидентов. Еще 11% зафиксировано в Московской области, 6% — в Санкт-Петербурге. По 5% приходится на Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ, по 4% — на Пермский край, Амурскую и Челябинскую области. За семь месяцев 2026 года «СберСтрахование» урегулировало около 100 страховых случаев из-за повреждений водой и выплатило корпоративным клиентам более 34 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Челябинске несколько раз заливало улицы из-за залповых ливней в этом году. Особенно страдала улица Братьев Кашириных.

Виталина Ярховска