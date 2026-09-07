Оренбургская область получит 95 млн рублей на расселение аварийного жилья

Правительство РФ выделило дополнительные 95 млн рублей на программу переселения жителей из ветхого и аварийного жилья в Оренбургской области. Средства направлены на расселение домов, признанных аварийными с 2019 года. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Финансирование осуществляется при поддержке Фонда развития территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Программа переселения включена в стратегию социально-экономического развития региона.

По итогам 2025 года в области было расселено 9,9 тыс. кв. м аварийного фонда — 560 квартир, где проживали более 470 человек. В текущем 2026 году планируется расселить 6,4 тыс. кв. м жилья (242 квартиры). Это улучшит условия проживания для 459 оренбуржцев. Дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем еще 46 семей.

В программе участвуют 20 муниципальных образований региона. До 2032 года планируется переселить около 4,1 тыс. человек из 196 многоквартирных домов общей площадью 72,3 тыс. кв. м.

Георгий Портнов