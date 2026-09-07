«Финист» заменит дневной экспресс на маршруте Самара — Пенза

С 1 октября на маршруте Самара — Пенза начнет курсировать отечественный электропоезд «Финист» №809/810, который заменит действующий состав «Дневной экспресс» №109/110. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Расписание поезда останется прежним: из Самары отправление в 18:53 с прибытием в Пензу в 22:32, из Пензы — в 6:54 с прибытием в Самару в 12:27. В пути предусмотрены остановки на станциях Сызрань 1, Новоспасское, Кузнецк, Чаадаевка и других.

Пятивагонный состав российского производства рассчитан на перевозку около 400 пассажиров за рейс. Поезд оснащен современными системами комфорта: удобными креслами с индивидуальными USB-портами, климат-контролем и тремя санитарными комнатами. Предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров с подъемниками для инвалидных колясок.

По данным за первые семь месяцев 2026 года маршрут пользуется стабильным спросом — им воспользовались более 68 тысяч пассажиров, что на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Билеты на электропоезд можно приобрести через сайт РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

Георгий Портнов