В Алатырском округе Чувашии планируется реализовать 11 инвестиционных проектов в промышленности на сумму 8,5 млрд руб. Проекты должны создать свыше 540 новых рабочих мест, сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Алатырском округе на реализацию 11 инвестпроектов выделили 8,5 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Алатырском округе на реализацию 11 инвестпроектов выделили 8,5 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инвестпроекты предусмотрены Комплексной программой социально-экономического развития Чувашии на 2025–2030 годы.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов отметил, что в последние годы округ усилил промышленную составляющую. По его словам, сейчас в муниципалитете представлены подготовленные инвестиционные проекты и расчеты, тогда как ранее основным запросом была финансовая поддержка без конкретных проектов.

Анна Кайдалова