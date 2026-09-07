В Чувашии на 7 сентября зарегистрированы 2,4 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% от численности рабочей силы, сообщила пресс-служба Минтруда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уровень зарегистрированной безработицы в Чувашии составил 0,4%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Уровень зарегистрированной безработицы в Чувашии составил 0,4%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С начала года в республике при содействии службы занятости трудоустроены 4,7 тыс. человек. Кроме того, работу получили 9,2 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

При этом, по данным Чувашстата, общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда в среднем за май–июль составил 1,6%.

Анна Кайдалова