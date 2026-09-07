Среднемесячная зарплата работников агропромышленного комплекса Чувашии в первом полугодии составила 66,5 тыс. руб. За год она выросла на 11,7%, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплаты в АПК Чувашии за год выросли на 11,7%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Зарплаты в АПК Чувашии за год выросли на 11,7%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее заметно выросли доходы работников сельского хозяйства — на 17,6%, до 62,9 тыс. руб., при росте средней зарплаты по экономике Чувашии на 8,4%.

В производстве пищевых продуктов средняя зарплата составила 68,8 тыс. руб., увеличившись на 7,1%, в производстве напитков зарплата достигла 74,8 тыс. руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее.

Также выросла численность занятых в АПК. В первом полугодии в отрасли работали 19,1 тыс. человек — на 332 человека, или 1,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельском хозяйстве было занято 8,5 тыс. работников, в производстве пищевых продуктов — 10,7 тыс. человек.

Анна Кайдалова