Осужденные колонии в Оренбуржье произвели газировку на 500 тысяч рублей

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Оренбургской области за восемь месяцев 2026 года выпущено более 15 тыс. литров минеральной и сладкой газированной воды на сумму свыше 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С января по сентябрь 2026 года объем производства составил более 15 тыс. литров, а выручка от реализации превысила 500 тыс. руб. Готовая продукция поставляется в торговые сети на условиях предварительных заказов. В УФСИН отметили, что организация производства позволяет обеспечить занятость осужденных женщин, прошедших специальное обучение, и при этом дает экономическую отдачу.

Производственный цех ИК-2 оснащен современным оборудованием, позволяющим вести полный цикл — от подготовки воды до розлива в пластиковую тару. Сырье, используемое для выпуска напитков, проходит тщательную очистку и является экологически безопасным.

На сегодняшний день на участке выпускается несколько видов газированной воды.

Яна Вежлева