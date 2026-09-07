Оборот розничной торговли в Кировской области за шесть месяцев вырос на 6%, или на 19,3 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оборот розничной торговли в Кировской области вырос на 19,3 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Оборот розничной торговли в Кировской области вырос на 19,3 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также сообщается, что доля крупных и средних предприятий в обороте розничной торговли превышает 60%. Региональные торговые объекты составляют 70% от общего числа магазинов и других торговых точек области.

Анна Кайдалова