Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил предусмотреть в бюджете на 2027 год средства на оборудование еще пяти пляжей и мест отдыха у воды, которые не были оборудованы в этом году. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области в 2027 году хотят оборудовать еще пять мест для купания

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ В Кировской области в 2027 году хотят оборудовать еще пять мест для купания

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Такие места обнаружили в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Слободском муниципальных образованиях и Кирове. Глава региона поручил подготовить их к следующему купальному сезону.

С начала года на водных объектах Кировской области зарегистрировали 25 происшествий — на 20% меньше, чем годом ранее. Число погибших сократилось на четыре человека.

Анна Кайдалова