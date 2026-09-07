В Астрахани экс-полицейский не смог взыскать 465 тыс. компенсации за переработки

Трусовский районный суд Астрахани отклонил иск бывшего полицейского о взыскании невыплаченных переработок. Истец требовал более 375 тыс. руб. за сверхурочную работу в 2023–2025 годах, а также компенсацию за задержку (около 40 тыс.) и 50 тыс. руб. морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Пензенской области Фото: УМВД России по Пензенской области

В ходе разбирательства выяснилось, что истец проходил контрактную службу в органах внутренних дел, а значит, его трудовые отношения регулируются не ТК РФ, а специальным законодательством (ФЗ № 342-ФЗ), уточнил суд. Ему был установлен ненормированный служебный день, компенсацией за который служил дополнительный отпуск.

Приказы о привлечении к сверхурочным не издавались, а с рапортом заявитель обратился уже после увольнения, отмечается в релизе. Суд решил, что срок исковой давности за период с 2023 по 2024 год и часть 2025 года истек. Истец каждый месяц видел табели учета рабочего времени. В итоге в иске было отказано.

Нина Шевченко