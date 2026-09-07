В Кировской области разработают программу поддержки народных промыслов
Правительство Кировской области разрабатывает государственную программу развития и поддержки народных художественных промыслов до 2030 года. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Стенд Кировской области на ПМЭФ 2025
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Власти также ведут переговоры с потенциальными инвесторами по развитию отдельных промыслов. В частности, обсуждаются модернизация производства «нолинской матрешки» и выход на новые рынки сбыта.
Кроме того, власти рассматривают возможность масштабирования фестиваля «Кладовая ремесел».