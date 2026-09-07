В Кировской области потребление алкоголя на душу населения в июле этого года снизилось на 30% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области потребление алкоголя снизилось на 30%

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ В Кировской области потребление алкоголя снизилось на 30%

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Одновременно в области сократилось количество магазинов формата «24 часа». С прошлого года их стало на 33% меньше. Совместно с правоохранительными органами власти работают над закрытием точек, которые незаконно продают алкоголь в ночное время.

Анна Кайдалова